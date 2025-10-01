Üniversite sınavına hazırlanan E.R.Y., 10 Şubat’ta dershaneden çıktıktan sonra evine dönmek için minibüse bindi. Yolcular indikten sonra şoför H.P., genç kızı arkasındaki koltuğa çağırarak sözlü tacizde bulundu. Duraklarda da durmayan şoför, genç kızın tepki göstermesine rağmen sözlerine devam etti.

E.R.Y. inmek istediğini söyleyince minibüs durduruldu ve genç kız evine döndü. Olayı ailesine anlatan E.R.Y., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

'BEKARIM SENİ BEĞENDİM'

Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi’nden temin edilen minibüs kameraları incelendiğinde, sanığın genç kıza “Çok tatlısın, arkadaş olabilir miyiz? Bekarım, seni beğendim” gibi ifadeler kullandığı tespit edildi.

'CİNSEL TACİZ' SUÇU

Hazırlanan iddianamede sanığın “cinsel taciz” suçunu işlediği belirtildi. Mardin 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık H.P. suçlamaları reddetti, sözlerinin normal konuşma olduğunu öne sürdü. Ancak savcılık, görüntülerde sabit olan eylemler nedeniyle sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 180 gün karşılığı adli para cezası verilmesine hükmetti. Katılan avukatının itirazı üzerine cezada 1/4 oranında indirim yapıldı ve H.P. 135 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı.

'KARAR, YÜREĞİMİZE SU SERPTİ'

Kararın ardından konuşan genç kızın babası Ahmet Y., “Adalet yerini buldu. Karar, yüreğimize su serpti. Kızım bir yıl kaybetmesine rağmen şu an okuluna devam ediyor, sınava hazırlanıyor” dedi.

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise, “Sanık alınabilecek en üst limitten ceza aldı. Hakim de herhangi bir indirim uygulamadı. Bu karar Türk adaletine güvenimizi pekiştirdi” ifadelerini kullandı.