Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK ile eşleşen Trabzonspor, rakibini 2. yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Vanspor maçının yıldızı 19 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan oldu. Yaptığı 2 net çok kritik kurtarışla Vanspor'a gol şansı tanımayan Çevikkan performansıyla geceye damga vurdu. Henüz sezon başında Andre Onana’nın bile “geleceğin kalecisi” olarak işaret ettiği Onuralp, herkesi kendisine hayran bıraktı.

Onuralp Çevikkan'a uzun bir sakatlık sürecinin ardından tekrardan forma şansı geldi. Kritik kurtarışlarla kalesinde devleşen genç kaleci turu Trabzonspor'a getirdi.

19 yaşındaki Onuralp Çevikkan bordo mavililerin yeni jenerasyon kalecisi olarak gösteriliyor. Daha önce Real Madrid'in de radarına giren Onuralp Çevikkan İzmir doğumlu. Alt yaş kategorilerinde milli olan kaleci Altınordu altyapısından 2023 yılında 700 bin Euro'ya Trabzonspor'a transfer edilmişti.

FATİH TEKKE'DEN BÜYÜK ÖVGÜ

Genç kalecinin performansı kadar, Fatih Tekke’nin “Metin hocayı unutma” sözleri de maç sonuna damga vurdu. Etkili performansı sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan genç kalecinin arkasından gelen hocası Fatih Tekke, kaleci antrenörü Metin Aktaş'ı hatırlatarak onun katkısını dile getirdi.

Tekke, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Çok tehlikeli iki topu çıkartmak, genç oyuncu için çok iyi. Onuralp Çevikkan'ı kutlarım. Bugünün kârı, Onuralp. Hepimizde bir duygu bıraktı. Bizim için büyük bir kâr'' dedi.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Onuralp Çevikkan ise şu ifadeleri kullandı; "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her zaman büyüklerimizin dediği bir şey var "Formanın önündeki arma için %100 mücadele verirsen arkadaki isim de hatırlanacaktır' diye... Bizim bütün mücadelemiz Trabzonspor için. İnşallah ben de daha fazla süre bulurum ve kendimi geliştirmeye devam ederim."