İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ayos Holding Anonim Şirketi ve bağlı şirketleri hakkında görülen konkordato davasında yeni bir karar verdi.

MÜHLET SÜRESİ 2 AY DAHA UZATILDI

Mahkeme, Ayos Bilgi Teknolojileri ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., Ayos Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., Ayos Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Ayos Temizlik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ve Ayos Yönetim Hizmetleri A.Ş. için verilen kesin mühlet süresini 2 ay süreyle uzattı.

Mahkeme kararında, konkordato komiserleri aynı koşullarda görevlerine devam edeceği belirtildi. Karar, İcra İflas Kanunu’nun 289. maddesi uyarınca ilan edildi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI

Mahkeme, konkordato mühletinin uzatılmasına itiraz etmek isteyen alacaklılara, ilandan itibaren yedi gün içinde dilekçeyle başvurarak talebin reddini isteyebilecekleri uyarısında bulundu.

AYOS HOLDİNG HAKKINDA

Merkezi İstanbul’da bulunan Ayos Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirketi bünyesinde bulunduruyor. Grup; Ayos İnşaat, Ayos Yönetim, Ayos Temizlik, Ayos Güvenlik, Ayos Otomotiv, Ayos Lojistik, Ayos Bilişim ve Ayos Savunma firmalarıyla hizmet veriyor.

Kuruluşundan bu yana müşteri memnuniyetini ön planda tutan holding, hizmet kalitesini artırmayı, faaliyet alanlarını genişletmeyi ve yeni iştiraklerle büyümeyi hedefliyordu. Ayos Holding’in mali yapısındaki zorluklar nedeniyle başvurduğu konkordato süreci, şirketin geleceği açısından kritik bir dönemece girmiş durumda.