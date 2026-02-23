Sakarya siyasetinde deprem etkisi yaratan “yasak aşk” skandalı, sadece yerel değil ulusal gündemin de üst sıralarına tırmandı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdürü E.S. arasındaki ilişki iddiaları, üniversite öğrencisi olan kızı C.S.’nin Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) toplantısında kürsüye çıkarak yaptığı şok açıklamalarla patlak vermişti.

AKP İÇİNDE TARTIŞMA

Genç kızın, annesi ile başkan arasındaki ilişkiyi ve kendisine yönelik tehditleri ifşa etmesinin ardından, olay yargıya ve AKP Genel Merkezi disiplin kuruluna taşındı.

Son olarak, E.S.’nin eşi Hakan S.’nin açtığı “sadakatsizlik ve zina” temelli boşanma davası, skandalın boyutlarını gözler önüne seren somut belgeleri dosyaya ekledi.

Mahkemeye sunulan 192 sayfalık dökümde, tarafların altı ay boyunca sosyal medya (TikTok) üzerinden gizli rumuzlarla yaptıkları yazışmalar yer alıyor.

SAYFALAR DOLUSU

Başkan Işıksu’nun iddiaları reddetmesine rağmen, dosyaya giren samimi mesajlar, gece buluşmaları ve teşkilat çalışmaları öncesi yapılan romantik yazışmalar siyasi krizi derinleştiriyor.

Hakan S., mahkemenin TikTok şirketine resmi yazı yazarak bu kayıtları teyit etmesini talep ederken, davanın seyri Sakarya’daki siyasi dengeleri sarsmaya devam ediyor.

E.S.’nin ihaneti, kızı C.S.’ın kürsüden yaptığı konuşmayla ifşa oldu.

İnstagram’daki hikaye sanaydı

İŞTE BAZI MESAJLAR

istuser04: Sevgilini, bugün orada tek başına bırakıp gittin aşkım.

bst198080: Yani böyle söyleme bence... 150 kişi var ve program için alıp götürüyorlar beni. bst198080: O dudaklarını yerim.

istuser04: Sevgilim sabah namazı programı var erken yatsan dinlensen bu akşam.

bst198080: Uykum yok. Gece de İnstagram dan hikaye yaptım. O da sanaydı.

istuser04: Nasıl güzel söylüyon, hep söylesen aşkım.

bst198080: Sevgilim 04:30’da teşkilata geçeceğim. Uyumak istemiyorum seninle muhabbet öyle güzel ki.

istuser04: Ada center in orada buluşalım aşkım.

bst198080: Olur aşkımmm 20:00-20:15 civarı. Benim de sana çok ihtiyacım var güzeller güzelim. Elifim benim.

istuser04: Yanından ayrılmak istemiyorum. İyiki sevgilim. Çok güzel bir ortam oldu. Biz mutlu. Herkes te mutluydu.

bst198080: Biz birlikte olduğumuz her ortamda çok mutluyuz.

(Mesajlarda Başkan Mutlu Işıksu bst198080, Özel Kalem Müdürü E.S. ise istuser04 takma adını kullanıyor)