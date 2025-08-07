Fransa Çevre Bakanı Pannier-Runacher, yangının iklim krizinin açık bir sonucu olduğunu vurguladı. Meteoroloji yetkilileri ise yeni sıcak hava dalgası konusunda uyarıyor.

PARİS'İN BİR BUÇUK KATI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR ALANI KAPLADI

Fransa’nın Aude bölgesindeki ormanlık alanın üzerinde yangın çıkarken; drone görüntüleri, yangının Paris'in bir buçuk katı büyüklüğündeki bir alanı kapladığını gösterdi. İspanya ve Akdeniz sınırından çok uzak olmayan yangın, bölgede aylarca süren kuraklığın ardından şiddetli rüzgarlar ve çok kuru bitki örtüsü tarafından körüklenerek olağandışı bir hızla yayıldı.

Fransa Çevre Bakanı Agnes Pannier-Runacher ve diğer Fransız yetkililer, bugün yaptıkları açıklamada, 5 Ağustos Salı gününden bu yana Fransa'nın güneyindeki 16 bin hektarlık ormanlık alanı ve köyleri tahrip eden büyük bir orman yangınının daha yavaş yayıldığını ancak hala kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Pannier-Runacher, "Gece daha serindi, yangın daha yavaş ilerliyor, ancak Fransa'nın 1949'dan bu yana yaşadığı en önemli orman yangını olmaya devam ediyor. Bu, iklim değişikliğinin ve bu bölgedeki kuraklığın bir sonucu olan bir orman yangını" dedi.

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Fransa'da son seksen yılın en büyük orman yangını, yetkililerin tahliye emirlerine uymadığını söylediği bir kadının ölümüne ve çok sayıda evin harap olmasına yol açarak yaklaşık 2 bin bölge sakini ve turisti bölgeden ayrılmaya zorladı.

Bölge Valisi Christian Pouget, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin itfaiyecinin alevlenmelere karşı mücadele etmek için sahada olduğunu söyledi. Pouget, “Savaş henüz bitmedi, yangın daha büyük bir güçle yeniden alevlenebilir. Henüz kontrol altına alınmamış bir yangın var, ancak artık kenarları boyunca ilerlemiyor” dedi.

Yetkililer, yangında on üç kişinin yaralandığını söyledi ve aralarında bir itfaiyecinin de bulunduğu iki kişinin durumunun kritik olduğunu belirtti. Yetkililer ayrıca, yangına neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmanın yürütüldüğünü kaydetti.

Bilim insanları Akdeniz bölgesinin sıcak ve kurak yazları nedeniyle orman yangınları açısından yüksek risk altında olduğunu söylüyor. Fransa Meteoroloji Dairesi, yarın Güney Fransa'nın diğer bölgelerinde başlayacak ve birkaç gün sürecek yeni bir sıcak hava dalgası konusunda uyarıda bulundu.