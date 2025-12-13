30 Ocak 1975'te İstanbul Yeşilköy Havalimanı (Atatürk Havalimanı) açıklarında Marmara Denizi'ne düşen Türk Hava Yolları'nın "Bursa" isimli 345 sefer sayılı yolcu uçağının ve içindeki 42 kişinin akıbeti ile ilgili önemli gelişme yaşandı.

Yarım asırdır denizin dibinde bulunan enkazın yerini arayan Youtuber Nedim Kuru, su altı dronu ile yaptığı dalışta enkaz parçalarına ulaştığını iddia etti.

Ekip 75-80 metre derinliğe kadar kıyıya doğru tarama dalışı yaparken Nedim Kuru, daha kapsamlı ikinci bir dalış planladıklarını söyledi.

OLAY

Türk Hava Yolları'nın (THY) "Bursa" isimli uçağı, İzmir'den İstanbul'a giderken 18:40'ta Atatürk Havalimanı'na inişe geçtiği sırada pistlerde elektrik kesintisi yaşandı.

Uçak inişi pas geçerek tırmanışa geçti ancak kule ile teması kesildi ve Marmara Denizi'ne düştüğü belirlendi.

Kazada, 42 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında sanatçı Seyyal Taner'in hostes olan kız kardeşi ve Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu da bulunuyordu.

1975 yılında yapılan ilk arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Uçağın kara kutusuna da ulaşılamadı.