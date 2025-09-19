Zeynep Tokuş, 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı 'Deli Yürek' dizisiyle şöhretin zirvesine çıktı.

En son 'Buzda Dans' yarışmasında boy gösteren Zeynep Tokuş, üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra da ekranlardan uzaklaştı.

Kendisine yepyeni bir hayat kuran Zeynep Tokuş, 2017 yılında da yoga eğitmeni oldu. Yaptığı akrobatik yoga hareketleri ile nefesleri kesen ve fotoğraflarını Instagram hesabından sık sık yayınlayan üç çocuk annesi Zeynep Tokuş, geçen gün havuz başında yoga yaparken kaza geçirdi.

"KAPAKTAN İÇERİ DÜŞTÜM"

"İtiraf ediyorum bu videoyu çekerken havuzun oradaki kapaktan içeri düştüm. Meğer makine dairesinin kapağı gevşemiş, ben de pratik sonunda üzerine bastım. Biraz hırpalandım. Çok şükür bir şey olmadı, iyiyim" dedi.