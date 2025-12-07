Elland Road’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Liverpool, ikinci devreye hızlı başladı ve 48. ve 50. dakikalarda Hugo Ekitike’nin attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Kırmızılar, farkı yeniden artırmayı başararak 80. dakikada Dominik Szoboszlai ile skoru 3-1’e getirdi.

Ancak Leeds United pes etmedi. Ev sahibi ekip,

73. dakikada Calvert Lewin,

75. dakikada Anton Stach ile skoru 2-2’ye taşıdı.

Maçın kader anı ise uzatma dakikalarında geldi. Ao Tanaka, 90+6’da attığı golle Leeds’e 1 puanı getirdi ve Liverpool’u adeta yıktı.

Liverpool’un Form Grafiği Düşüşte

Kırmızılar, Premier Lig’de oynadığı son 10 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Bu süreçte 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan Liverpool, bu sonuçla puanını 23’e çıkardı.

Leeds United ise puanını 15’e yükseltti.

Gelecek Hafta

Liverpool, bir sonraki lig maçında Brighton’ı konuk edecek.

Leeds United, Brentford deplasmanına gidecek.