Elland Road’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Liverpool, ikinci devreye hızlı başladı ve 48. ve 50. dakikalarda Hugo Ekitike’nin attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Kırmızılar, farkı yeniden artırmayı başararak 80. dakikada Dominik Szoboszlai ile skoru 3-1’e getirdi.
Ancak Leeds United pes etmedi. Ev sahibi ekip,
73. dakikada Calvert Lewin,
75. dakikada Anton Stach ile skoru 2-2’ye taşıdı.
Maçın kader anı ise uzatma dakikalarında geldi. Ao Tanaka, 90+6’da attığı golle Leeds’e 1 puanı getirdi ve Liverpool’u adeta yıktı.
Liverpool’un Form Grafiği Düşüşte
Kırmızılar, Premier Lig’de oynadığı son 10 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. Bu süreçte 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan Liverpool, bu sonuçla puanını 23’e çıkardı.
Leeds United ise puanını 15’e yükseltti.
Gelecek Hafta
Liverpool, bir sonraki lig maçında Brighton’ı konuk edecek.
Leeds United, Brentford deplasmanına gidecek.