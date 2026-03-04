İspanya 4. Ligi'nde mücadele eden Utebo FC, SD Ejea'yı konuk ettiği maçta 18 ve 78'inci dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düştü.

81'inci dakikada ise ev sahibinden maçın kaderini değiştiren hamle geldi. Utebo FC Teknik Direktörü Juan Casajus, kaleci Jorge Chanza'yı oyundan çıkarıp bir başka kaleci Pablo Puyod'u oyuna soktu ancak ondan bambaşka bir şey istedi: Yedek kaleci Puyod, oyuna girdiği andan itibaren orta saha gibi oynadı. Büyük risk içeren hamle, ilk meyvesini dakikalar sonra verdi.

DAKİKALAR İÇİNDE GOL GELDİ

85'te Alberca'nın golüyle farkı 1'e indiren Utebo, 90'da ise Diego Suarez'in penaltısıyla skoru 2-2'ye getirip sahadan 1 puanla ayrılmayı bildi.

Kalecinin orta saha gibi oynadığı anlar ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu.