Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Bhopal kentinde büyük umutlarla açılan yeni demir yolu üst geçidi, trafiği rahatlatmak yerine dünya gündemine oturdu. Yaklaşık 2,3 milyon dolar (200 milyon Rupi) bütçeyle tamamlanan köprü, ulaşımı kolaylaştırmaktan ziyade üzerindeki neredeyse 90 derecelik keskin virajıyla bir tasarım felaketine dönüştü. Sosyal medyada alay konusu olan köprü sonrası 7 mühendis açığa alındı.

GÜNDE 300 BİN KİŞİ KULLANACAKTI KABUS OLDU

Aishbagh bölgesinde inşa edilen 648 metre uzunluğundaki üst geçit; Mahamai Ka Bagh, Pushpa Nagar ve istasyon bölgesini Yeni Bhopal’e bağlamak amacıyla tasarlandı. Projenin temel hedefi, demir yolu geçitlerinde yaşanan saatlik beklemeleri bitirmek ve her gün bölgeyi kullanan 300 bin vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktı.

Ancak açılışın ardından paylaşılan görüntüler, sürücülerin köprüde adeta "L" çizerek ilerlemek zorunda kaldığını gözler önüne serdi. Sürücüler için ciddi bir kaza riski oluşturan bu keskin dönüş, sosyal medyada infial yaratınca devlet kademesi harekete geçti.

Madhya Pradesh Başbakanı Mohan Yadav, gelen tepkiler üzerine projeyle ilgili jet hızında bir soruşturma emri verdi. Soruşturmanın ilk saatlerinde, aralarında iki başmühendisin de bulunduğu 7 mühendis görevden uzaklaştırıldı.

TASARIMINI 7 YILDA 3 KEZ DEĞİŞTİRDİLER

Peki, profesyonel mühendisler nasıl oldu da bir köprünün ortasına 90 derecelik viraj koydu? Ortaya çıkan teknik detaylar, projenin tam bir bürokrasi çıkmazına girdiğini gösteriyor:

Yetki Çatışması: Köprünün yapım sürecinde Kamu İşleri Departmanı (PWD) ile demir yolu yetkilileri bir türlü ortak paydada buluşamadı.

Plan Değişiklikleri: Yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle köprünün tasarımı 7 yıl içinde tam 3 kez sil baştan değiştirildi.

Arazi ve Metro Engeli: Projede görev alan bazı yetkililer, bölgeden geçen metro hattı ve kamulaştırılamayan sınırlı arazi nedeniyle bu keskin dönüşün "teknik olarak kaçınılmaz" olduğunu savundu.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Yerel yönetim, bu tasarım hatasını düzeltmek ve köprüyü güvenli hale getirmek için keskin dönüşün olduğu bölgede ek arazi kamulaştırılması yapılmasını gündeme getirdi. Trafiği rahatlatması planlanan milyarlık köprü, şimdilik Hindistan'ın en büyük mühendislik fiyaskolarından biri olarak anılmaya devam ediyor.