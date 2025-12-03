Diyanet’in yeni başkanı Safi Arpaguş TBMM’deki kendi başkanlığının bütçe görüşmelerine katılmadı. 2026 bütçesi 174.3 milyar TL olarak öngörülen kurumun başındaki Arpaguş’un Plan ve Bütçe Komisyonu’na katılmaması tartışma yarattı. Meclis’e gelmeyen Arpaguş geçen hafta Avrupa seyahatine çıktı ve yurda döndü. Önceki gün Ankara’da olması rağmen TBMM’ye gitmedi.

YALNIZCA GAZİANTEP

Makamına 9 kilometre mesafedeki Meclis’e gitmeyen ve Yardımcısı Ahmet İshak Demir’i gönderen Arpaguş geçen hafta Almanya, Belçika ve Fransa’dan oluşan Avrupa seyahatine çıktı.

Arpaguş göreve geldiği tarihten bu yana 2.5 ay içinde Suudi Arabistan, Bulgaristan, Almanya, Belçika ve Fransa’ya gitti, yurt içinde ise sadece Gaziantep’i ziyaret etti.

ANITKABİR’E DE GİTMEDİ

Sekiz yıl boyunca 45 farklı ülkeye 150’den fazla yurt dışı seyahati yapan eski Başkan Ali Erbaş da bu nedenle çok eleştirilmişti. Safi Arpaguş göreve gelince “Erbaş’ın yaptıklarını yapmasam yeter” dedi ancak yurt dışı gezilerinde farklı davranmadı. Ayrıca Erbaş gibi o da Anıtkabir’e gitmedi 10 Kasım hutbesinde de Atatürk’ü anmadı.

AĞBABA: BURAYI CİDDİYE ALMIYORLAR

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bazı bürokratlar komisyona gelmeye tenezzül etmiyor. MİT Başkanı yok, Diyanet İşleri Başkanı yok, İletişim Başkanı yok. Bu arkadaşlar, burayı ciddiye almıyorsa hepimiz bunu sorgulayalım” dedi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da “Yani onlar Parlamentodan daha mı üstteler” dedi.