İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyonlar bu sabah başladı.



Aralarında 'EGE!' mahlaslı rap müzik sanatçısı Ege Karataşlı, Miss Turkey yarışmasının 2016 birincisi manken Buse İskenderoğlu ve Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer'in yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alınırken, sosyal medya fenomeni Şebnem İnan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

2,5 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR



Magazin gündemine yönelik paylaşımları ile bilinen ve Instagram'da 2,5 milyon takipçiye sahip olan 'The Bacım' adlı hesabın sahibi Şebnem İnan, uyuşturucu operasyonu kapsamında sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.