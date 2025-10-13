ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk seyir füzeleri konuşlandırma olasılığını değerlendirmesi Moskova’da ciddi kaygı yarattı. Başkan Donald Trump’ın, savaş sürerse bu füzeleri Ukrayna’ya gönderebileceğini söylediği aktarılırken Kremlin yetkilileri de olası bir tedarikin tehlikeli bir tırmanmaya yol açabileceği uyarısını yaptı.

Trump, konuyla ilgili açıklamalarında önce Ukrayna’nın bu silahları nasıl kullanmayı planladığını öğrenmek istediğini belirtti ve savaşın daha da alevlenmesini istemediğini vurguladı. Ancak gerekli görülürse teslimat için “bir karar verebileceğini” söyledi. Bu ifadeler kamuoyuna yapılan konuşmalarda ve basın mensuplarına verilen demeçlerde yer aldı.

MOSKOVA'YI KOLAYLIKLA VURABİLİR

Tomahawk seyir füzesi, gemi, denizaltı ve karadan fırlatılabilen, hedefe yüksek isabet oranıyla ulaşan uzun menzilli bir seyir füzesi olarak biliniyor. Bazı versiyonları çok uzun menzile sahip olup derin taarruz kapasitesi sunuyor; varyantlara göre 2 bin 500 kilometre civarına ulaşan menzile sahip olduğu belirtiliyor. Bu yüzden Ukrayna’nın eline geçmesi durumunda Moskova dahil Rusya’nın iç kesimlerine vuruş imkânı doğabileceği endişesi öne çıkıyor.

KREMLİN ABD'Yİ UYARDI

Kremlin sözcülerinden gelen açıklamalarda, Tomahawk tedarikinin bölgedeki gerilimi önemli ölçüde yükseltebileceği; bunun Moskova-Washington ilişkilerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Rus yetkililer, olası tedarikin “derin endişe” yarattığını ifade etti.