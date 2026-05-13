Altyapı projelerindeki hızıyla dünya çapında ün kazanan Çin, mühendislik sınırlarını zorlayan bir rekorun altına daha imzasını attı. Sichuan eyaletinin Guangyuan kentinde bulunan stratejik bir demiryolu köprüsü, devasa bir lojistik operasyonla sadece 24 saat içinde tamamen yenilenerek tren trafiğine açıldı.

Şehir içi karayolunun genişletilmesi amacıyla başlatılan bu cerrahi operasyon, bölgedeki kömür taşımacılığı ve ana ulaşım hatlarının sürekliliği için hayati bir önem taşıyordu.

KAYDIRMA YÖNTEMİNİ KULLANDILAR

Hattın uzun süre kapalı kalmasının imkansız olması üzerine harekete geçen mühendisler, adeta bir LEGO parçasını andıran "kaydırma yöntemini" devreye soktu. 13 Nisan sabahı saat 09.00'da başlayan operasyonda, önce 650 tonluk eski köprü hidrolik sistemlerle yerinden söküldü.

Hemen ardından yaklaşık 1.600 otomobilin ağırlığına denk gelen 2.500 tonluk yeni prefabrik yapı, milimetrik hesaplamalarla sekiz adet yüksek kapasiteli kriko yardımıyla yerine oturtuldu.

ULAŞIM SADECE 1 GÜN DURDU

Mühendislik dünyasında parmak ısırtan bu senkronize çalışma sayesinde, demiryolu trafiği yalnızca bir gün kesintiye uğradı. Operasyonun başlamasından tam 24 saat sonra, 14 Nisan sabahı ilk yük treninin yeni köprü üzerinden geçiş yapmasıyla lojistik akış normale döndü.

Bölgedeki ulaşımı rahatlatacak olan köprü altı karayolu genişletme çalışmalarının ise Haziran 2026'da tamamlanarak dört şeritli olarak hizmete girmesi planlanıyor.