Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sarayı, bu yılın ilk 3 ayında 3.63 milyar lira harcadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın aynı dönemdeki harcaması ise 1.57 milyar oldu. Beştepe Sarayı ve İletişim Başkanlığı’nın 3 aydaki günlük harcaması da 59 milyon lira oldu. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Bütçe, Saray’a değil halkın sofrasına akmalı” dedi. Kış, bu konudaki verileri de şöyle açıkladı: ‘’Cumhurbaşkanlığı, 2025’in ilk 3 ayında toplam 3.63 milyar TL, İletişim Başkanlığı ise ilk 3 ayda 1.57 milyar TL harcadı. Bu harcamalar ortalama olarak günde 59 milyon TL’yi, saatte 2.50 milyon TL’yi ve dakikada 44 bin TL’yi buluyor. Bu miktarlar, saatte 120 asgari ücret, dakikada ise 2 asgari ücret ediyor.”

“Millet kuru ekmeğe mahkum ama Saray her gün 59 milyon lira harcıyor” diyen CHP Milletvekili Gülcan Kış, şunları söyledi:

ASLİ GÖREVİNİ AŞTI

“Bir günde harcanan bu parayla her gün 2.686 asgari ücret ödenebilir, her gün 1.000 öğrenciye 1 yıllık burs sağlanabilir, her gün 25 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacı karşılanabilirdi. Halktan toplanan bu para, iktidarı parlatmak için kullanılıyor.” Bütçenin halk için değil, Saray ve Saray’ın propaganda aygıtları için kullanıldığını savunarak, İletişim Başkanlığı’nın, asli görevini aşan bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Kış, “Bu kurum 3 ayda 1.57 milyar TL harcıyor. Bu parayla 1000 öğrenciye burs verilebilirdi. 3 ayda 1.57 milyar TL buharlaştı” diye devam etti.

Tasarruf Saray duvarlarını aşamıyor

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, şunları söyledi: “Bu iletişim kurumu değil; halkın alın teriyle kurulan algı mekanizması. Vatandaş kemer sıkarken, tasarruf Saray duvarlarını aşamıyor. Halkın parasıyla halk değil, Saraydakiler yaşıyor.” Şubat ayından bu yana Mersin’de etkili olan zirai don felaketinin narenciye üretimini vurduğunu da hatırlatan Kış, iktidarın sessiz kaldığını ve çiftçinin yalnız bırakıldığını söyledi.