Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait ya da belediyelerce yetkilendirilmiş toplu taşıma araçları, taksiler ve dolmuşlar, kamera sistemiyle donatılmak zorunda olacak.

19 Ağustos 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre bu araçlarda takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması şartı getirildi.

SON 2 AY KALDI

Yeni düzenleme uyarınca;

-2025–2023 model araçlarda kamera takma zorunluluğu 1 Ocak 2026’da,

-2022–2018 model araçlarda 1 Ocak 2027’de,

-2017 ve öncesi modellerde ise 1 Ocak 2028’de yürürlüğe girecek.

Yaklaşık 2 ay sonra, yani yılbaşında, ticari taşımacılık yapan taksi, minibüs, otobüs ve servis araçlarında kamera takılı olması zorunlu hale gelecek. Bu tarihe kadar kamera takmayan araçlar muayeneden geçemeyecek.

KAMERA FİYATLARI 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Piyasada araç içi kamera sistemlerinin fiyatları özelliklerine göre değişiyor. Ortalama bir kamera sistemi 2 bin TL civarında başlarken, yüksek çözünürlüklü ve gece görüş destekli modellerin fiyatı daha da artabiliyor.

Uzmanlar, yalnızca cezadan kaçmak için değil, trafik güvenliği ve sürücülerin kendilerini koruyabilmeleri açısından da kamera sistemlerinin önemine dikkat çekiyor.