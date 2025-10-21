Emeklilik işlemleri için gün sayan milyonlarca vatandaş, iki ay içinde başvuru yapmaması halinde ömür boyu daha düşük maaş alma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, 31 Aralık 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesini SGK'ya teslim etmeyen emekli adaylarına düşük orandan aylık bağlanacağına dikkat çeken Erdursun, aradaki farkın ilerleyen yıllarda kapanmayacağını belirterek, ömür boyu düşük maaş almamak için emeklilik dilekçesinin 2025 yılı içerisinde teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.

MAAŞ FARKI YÜZDE 10'U BULACAK



Geçtiğimiz yıl yüksek enflasyon nedeniyle 2024 ve 2025 yıllarında emekli başvurusu yapan vatandaşlar arasındaki maaş farkı yüzde 35'e kadar yükselmiş, söz konusu düzenleme emekli adaylarının tepkisini toplamıştı.



Bu yıl aradaki makasın daralacağını belirten Erdursun, maaş bağlama dilekçesinin 2026 yılına bırakılması halinde yüzde 5 ila yüzde 10 oranında daha düşük emekli maaşı bağlanacağı uyarısında bulundu.

Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama %5-10 arası olacak gibi gözüküyor! 2024’de emeklilik başvurusu yapmayıp 2025’e bırakanların kaybı %31 olmuştu! Emeklilik için başvuru tarihi önemlidir. 2024’de emeklilik başvurusu yapmayanlar zararlarını brüt aylıklarına göre 5-10 yılda amorti edecekler gibi gözüküyor! Emekliliğimi hak ediyorum ancak emekli olduktan sonra aynı işyerinde emekli olarak çalışmama izin verilmiyor diyenler doğru emekli olacakları tarihi iyi belirlemelidir." ifadelerini kullandı.





