Tasarrufun adının dahi geçmediği Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 2 ayda 450 bin emeklinin 4 bin liralık bayram ikramiyesine denk gelen 1 milyar 756 milyon lira harcadı. Emeklinin parasını saray yutarken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Bu pervasız harcamaların hesabı, vatandaş tarafından sandıkta sorulacak” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 150 ARTIŞ

Mustafa Sarıgül, ocak ve şubat ayı bütçe verilerinden yola çıkarak sarayın bu yıl ne kadar harcama yaptığını hesapladı.

“İktidar tasarrufu emekliden, asgari ücretliden yapmaya devam ediyor” açıklamasını yapan Sarıgül, “Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ocak ve şubat aylarındaki harcaması 1 milyar 756 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu tutarın 1.000 TL artış gerçekleşen ve 4 bin TL olan emekli bayram ikramiyesi üzerinden hesapladığımızda, 450 bin emeklinin ikramiyesine denk geliyor” diye konuştu.

Cep harçlığı olamadı

Vatandaşa tasarruf çağrısı yapan iktidarın, kendi konforundan vazgeçmediğinin altını çizen Mustafa Sarıgül, “Emeklinin bayram öncesinde 4 bin TL olması gereken ikramiye tutarı bilinçli olarak Meclis kapatılarak geciktirildi. İkramiyeler bayram öncesi eksik yattı. 16 milyon emekliye verilen bu tutar cep harçlığı dahi olamadı” ifadesini kullandı.

İktidarın, asgari ücretliye, emekliye yüzde 30 zammı çok gördüğünü hatırlatan Sarıgül, “2023 yılında 6 milyar 637 milyon TL olan Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sadece 2 yılda yüzde 150 artışla 16 milyar 928 milyon TL oldu. Günlük harcaması 1.350 asgari ücretlinin maaşını aştı. Vatandaş bu pervasız harcamaların hesabını sandıkta soracaktır. AKP iktidarı artık seçimden kaçmamalı” açıklamasını yaptı.