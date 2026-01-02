İstanbul Fatih’te 30 Aralık’ta Y.Y. isimli kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak 2 aylık bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım’da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3,2 kilogram ağırlığında dünyaya geldiği, 7 Kasım’da ise taburcu edildiği belirlendi. İnceleme kapsamında, doğumdan 55 gün sonra yaşamını yitiren bebeğin kilosunun 2 kilograma düştüğü ve karın bölgesinde içe çökme tespit edildi.

ANNEANNE VE DEDE DE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmada, annenin 112’yi bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra aradığı, bebeği son üç gündür beslemediğini söylediği ve aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler bulunduğu kaydedildi.

Bu kapsamda anne Y.Y., birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu belirtilen B.Y. ile aynı evde bulunan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. gözaltına alındı.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.