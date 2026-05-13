Kapıkule Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen ve geniş kullanım yelpazesi nedeniyle yüksek ekonomik değere sahip olan "Aegagropila linnaei" cinsi canlı yeşil algler ele geçirildi.

Ekiplerin, yurda giriş yapan bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada, toplam 8 kilo 500 gram ağırlığında 2 bin 125 adet canlı yeşil alg tespit etti. Yapılan incelemede, ele geçirilen organizmaların korunması gereken nadir sucul canlılar olduğu teyit edildi.

STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP

"Aegagropila linnaei" (Marimo), hem biyolojik özellikleri hem de endüstriyel potansiyeli nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Bu türün başlıca kullanım alanları şunlar:

Estetik yapısı nedeniyle dünya genelinde popüler bir akvaryum bitkisidir. Suyu filtreleme ve nitratı emme özelliğiyle ekosistemi temiz tutar.

Yeşil algler, yüksek protein, omega-3 ve klorofil içerikleri sayesinde "süper besin" olarak gıda takviyelerinde kullanılır.

Yaşlanma karşıtı özellikleri ve nem tutma kapasitesi nedeniyle krem ve maske gibi kişisel bakım ürünlerinin ham maddesidir.

Atık su arıtımında ağır metalleri temizleme ve biyoyakıt üretiminde enerji kaynağı olarak AR-GE çalışmalarında değerlendirilmektedir.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yetkililer, bu tür organizmaların denetimsiz ticaretinin yerel su kaynaklarına istilacı türlerin bulaşmasına ve biyolojik güvenliğin ihlaline yol açabileceğini bildirdi. Operasyon kapsamında, toplam 474 bin 55 lira idari para cezası uygulandı.