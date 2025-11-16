Di-En Araştırma, İstanbul’da yaptığı son kamuoyu araştırmasında katılımcılara “Bu Pazar milletvekilliği seçimleri olursa oyunuzu hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Anketten CHP yüzde 34.9 ile birinci parti olarak çıktı.

AKP ise yüzde 29.8 ile ikinci sırada yer aldı.

DEM Parti: Yüzde 7.8

MHP: Yüzde 6.9

İYİ Parti: Yüzde 6.9

Zafer Partisi: Yüzde 5.2

YRP: Yüzde 3.4

TİP: Yüzde 1.2

Yeni Yol: Yüzde 1.1

Anahtar Parti: Yüzde 1

Diğer: Yüzde 1.8

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde seçim yapılacak olsa oyunuz kime olur?” sorusunun yöneltildiği ankette ise CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51 oyla fark attı.

AKP adayı yüzde 34’te kaldı.

Diğer: Yüzde 15

Ankette bir diğer soru ise “Sizce erken seçim olmalı mıdır?” şeklinde oldu.

Erken seçim isteyenler yüzde 56.2 çıkarken erken seçim istemeyenler ise yüzde 43.8 olarak yer aldı.