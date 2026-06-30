Güneş enerjisi santrali inşaatı öncesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan mezarın, Demir Çağı'nda yaşamış yüksek statülü bir Kelt savaşçısına ait olduğu değerlendiriliyor. Araştırmacılar, bulunan eserlerin dönemin cenaze gelenekleri ve Avrupa'daki ticaret ağlarına ilişkin önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor.

ALTIN TAKILAR VE İTHAL ESERLER DİKKAT ÇEKTİ

Kazılarda boyun, kol ve parmaklara takıldığı düşünülen altın halkalar, mızrak uçları, bir bıçak ve çok sayıda metal eşya gün yüzüne çıkarıldı. İnsan kemikleri günümüze ulaşmasa da mezardaki silahlar ve değerli hediyeler nedeniyle burada gömülü kişinin seçkin bir savaşçı olduğu düşünülüyor.

Mezardaki en dikkat çekici buluntulardan biri ise günümüzde İtalya'nın Toskana bölgesinde yaşayan Etrüskler tarafından üretildiği belirlenen bronz bir testi oldu. Araştırmacılar, bu eserin Kelt topluluklarının yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Akdeniz uygarlıklarıyla ticaret yaptığını gösteren önemli kanıtlardan biri olduğunu ifade ediyor.

SAVAŞ ARABASIYLA GÖMÜLMÜŞ

Kazılarda savaş arabasına ait tekerlek çemberleri, aks parçaları ve diğer metal aksamlar da bulundu. Ahşap bölümler zamanla tamamen çürümüş olsa da geriye kalan parçalar, savaşçının iki tekerlekli bir savaş arabasıyla birlikte gömüldüğünü ortaya koydu.

Uzmanlara göre savaş arabalı mezarlar Hessen bölgesinde oldukça nadir görülüyor. Bu nedenle Bad Camberg'de ortaya çıkarılan mezarın hem zengin mezar eşyaları hem de korunma durumu nedeniyle son yılların en önemli Kelt keşiflerinden biri olduğu belirtiliyor.

Kazı çalışmaları ise henüz tamamlanmış değil. Laboratuvara taşınan toprak bloklarında yapılan X-ışını ve bilgisayarlı tomografi incelemelerinde henüz gün yüzüne çıkarılmamış yeni eserler tespit edildi. Araştırmacılar, bu buluntuların incelenmesiyle Kelt toplumunun yaşam biçimi, ticaret ilişkileri ve cenaze geleneklerine ilişkin daha ayrıntılı bilgilere ulaşmayı hedefliyor.