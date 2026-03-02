Çin’in Guizhou eyaletinde inşa edilen ve 625 metre yüksekliğiyle "dünyanın en yüksek köprüsü" unvanını kazanan Huajiang Kanyon Köprüsü, 28 Eylül 2025’te resmen trafiğe açıldı. Beipan Nehri üzerinde yükselen 2 bin 890 metre uzunluğundaki bu devasa asma köprü, mühendislik sınırlarını zorlayan yapısıyla bölge ulaşımında devrim yarattı.

KÖPRÜ TURİZM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Liuzhi-Anlong Otoyolu’nu birbirine bağlayan proje sayesinde, kanyon boyunca bir saati bulan geçiş süresi sadece birkaç dakikaya indi. Şanghay Kulesi ile yarışan yüksekliğiyle dikkat çeken yapı, sarp arazideki izole toplulukların erişim sorununu ortadan kaldırırken; cam yürüyüş yolu, cam asansör ve panoramik kafe gibi özellikleriyle turizm merkezine dönüştürüldü.

TURİZM GELİRLERİNİ ARTIRDI

İnşaat süresince şiddetli rüzgarlar ve lojistik zorluklarla mücadele eden ekipler, gelişmiş güvenlik sistemleri ve çelik kafes kiriş tasarımlarıyla projeyi üç yılda tamamladı. Stratejik olarak Çin'in en yoğun seyahat dönemlerine yetişen köprünün, dağlık güneybatı bölgesinde hem ekonomik kalkınmayı hem de turizm gelirlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.