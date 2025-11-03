Sudan’daki kanlı iç savaş sürüyor. Sosyal Refah İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Selima İshak, “HDK, Faşir’e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü” dedi. Bu katliamların arkasındaki militanlardan birinin “El Faşir Kasabı” olarak da anılan ve “Ebu Lulu” adını kullanan El Fatih Abdullah İdris olduğu belirtildi. Lulu, bir sosyal medya yayınında Sudan’da 2 bin kişiyi öldürmek istediğini, hatta bu sayıya ulaştığını ve daha fazlasını öldürme niyetinde olduğunu dile getirdi.

KILIÇLA DOLAŞIYOR

Özellikle sivil infazlarını kendi sosyal medya hesaplarından yayınlamasıyla tanınan, elinde kılıçla dolaşan Ebu Lulu, Sudan’daki çatışmaların ve ahlaki çöküşün sembolü haline geldi. Ebu Lulu, kendi yayınladığı ses kayıtlarında ise hiçbir gruba bağlı olmadığını, devlete isyan eden kendi özel savaşçı grubuna liderlik ettiğini iddia etti.