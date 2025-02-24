Latince’den Tom Holland tarafından çevrilen eser, The Rest Is History podcastinin de etkisiyle büyük ilgi gördü. Sunday Times’ın ciltli kurgu dışı en çok satanlar listesine giren ilk 'Penguin Classics' kitabı oldu.

Kitap, Jül Sezar’dan başlayarak ilk 11 Roma İmparatoru’nun hayatlarını anlatıyor. Holland'a göre, Suetonius’un eserini bu kadar popüler yapan şey Roma’nın skandallarla dolu hikâyelerinin ve psikolojik analizlerinin günümüzde de ilgi çekici olması.

Antik Roma, özellikle Batı dünyasında her zaman büyük bir ilgi odağı oldu. Holland’a göre bunun en büyük sebebi, Roma’nın modern güç yapıları üzerindeki etkisi. ABD’nin Cumhuriyet modeli Roma’dan ilham aldı ve tarih boyunca bu sistemin bir gün otokrasiye dönüşebileceğine dair endişeler hep var oldu.

Popüler kültürde Roma’ya olan ilgi, son dönemde internet fenomeni haline gelen “Erkekler Roma İmparatorluğu’nu ne sıklıkla düşünüyor?” trendiyle yeniden canlandı. Kitabın başarısında bu tür tartışmaların da etkisi olduğu düşünülüyor.

Holland, Suetonius’un eserini “antik Roma’nın dedikodu sütunu” olarak tanımlıyor. Tarihin en güçlü imparatorlarının sansasyonel hikâyeleri, kitapta ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor.

Penguin Press Yayın Direktörü Stuart Proffitt, kitabın ikinci yüzyılda bestseller listesi olsaydı, kesinlikle orada yer alacağını belirtti. Holland ise kitabın satışlarındaki artışın podcast yayınlarının ve Suetonius’a olan ilginin birleşimi sayesinde gerçekleştiğini düşünüyor.

Penguin Classics, dünyaca ünlü Penguin Books yayınevinin klasik eserleri yayımlayan özel bir serisidir. Antik dönemden modern edebiyata kadar geniş bir yelpazede, edebiyat, felsefe, tarih ve bilim gibi alanlarda önemli kabul edilen eserleri içerir.