Köyceğiz ilçesinde etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü'nün kuvvetli lodosla taşması sonucu bölgede şifa kaynağı olarak bilinen Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları sular altında kaldı.

TURİZME HİZMET EDİYORDU

İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve içinde taşıdığı 12 ayrı mineral nedeniyle Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosu ile de turizme hizmet ediyor.

Kapalı ve açık havuzları bulunan Sultaniye Kaplıcaları'nı ziyaret etmek isteyen turistler, Köyceğiz ve Dalyan'dan hareket eden yolcu tekneleriyle kaplıcalara taşınıyor.