İtalya’nın Napoli kentinde yer alan Cerberus’un Mezarı olarak bilinen antik bir lahitin 2 bin yıl sonra ilk kez açılması, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Simona Formola liderliğindeki arkeolog ekibi, Giugliano bölgesindeki bu tarihi lahiti mikro kamera ile inceledikten sonra, içerideki bulguların umut verici olması üzerine mezarı tamamen açmaya karar verdi. Ancak lahitin içindeki manzara, uzmanları şaşkınlığa uğrattı.

ÇEVRESİ MERHEM KAVANOZLARIYLA DOLU

Binlerce yıldır mühürlü olan lahitin içinde, sırtüstü yatmış şekilde son derece iyi korunmuş bir insan bedeni bulundu. Napoli Metropolitan Bölgesi Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, ceset bir kefene sarılmıştı ve çevresinde çeşitli merhem kavanozları ile temizlik aletleri yer alıyordu. Bu objeler, o dönemde ölü gömme ritüellerinde kullanılan tipik araçlar olarak tanımlandı.

Uzmanlar, ölen kişinin mezarın asıl sahibi olan bir aile ferdine ait olabileceğini düşünüyor. Bu özel özen ve yanına konulan eşyalar, kişiye duyulan saygının ve yüksek toplumsal statünün göstergesi olarak yorumlandı.

2 BİN YILLIK KEFEN MİNERALİZE OLMUŞ

İtalya Kültür Bakanlığı’ndan Denetçi Marian Nuzzo, “Cerberus’un Mezarı, Liternum yakınlarındaki Phlegraean bölgesine dair çok değerli bilgiler sunuyor. Nuzzo, "bu keşif, geçmişe dair çok yönlü araştırmalara kapı aralıyor” ifadelerini kullandı.

Son aylarda yapılan laboratuvar analizleri, gömü ritüelleri ve bedenin korunma yöntemleri hakkında önemli veriler sundu. Bu analizler sayesinde dönemin dini ve kültürel gelenekleri hakkında daha geniş bir perspektif elde edilmesi bekleniyor.

Araştırmacılar, kefenin mineralize olmuş olabileceğini düşünüyor. Bunun, mezar odasının kendine özgü iklim koşullarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Şu anda kumaşın dokusu, iplik türü ve kalitesi üzerine detaylı incelemeler sürüyor. Bu analizlerin, dönemin toplumsal yapısı ve kültürel özellikleri hakkında yeni ipuçları vermesi bekleniyor.

İŞTE KULLANDIKLARI KREMLER

Ekip, DNA analizlerinin yanı sıra lahit içinde bulunan organik kalıntıları da inceliyor. Şimdiye kadar elde edilen bulgulara göre, ceset “Chenopodium” (kazayağı otu) ve pelin otu bazlı kremlerle kaplanmış. Bu bitkisel karışımın, bedenin uzun süre korunmasını sağlamak amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.

Kültür Bakanlığı, mezardaki tüm örneklerin detaylı şekilde analiz edilmesiyle, 2 bin yıl önceki Napoli toplumunun sosyal ve kültürel yapısına dair yeni bilgilerin gün yüzüne çıkmasını umuyor.