Türkiye'nin 2 büyük marketinin hisselerinde hafta ortasında sert düşüş yaşandı. Sert düşüşlerin ardından devre kesici uygulandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören Migros (MGROS) hisselerinde yüzde 5'e yakın kayıp yaşayarak 501,00 liraya geriledi. Düşüşlerin ardından sürekli işleme ara verildi. Tek fiyat emir toplama başladı.
BİM (BIMAS) hisselerinde de sürekli işleme yüzde 4,00'ten fazla kayıp vererek 523,00 liraya geriledi. Kayıplar sonrasında ara verildi, tek fiyat emir toplama başladı.
