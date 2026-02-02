Eski nesil karbüratörlü araçlardan kalan motoru yerinde ısıtma geleneği, günümüzün enjeksiyonlu ve akıllı motor sistemlerinde tamamen geçerliliğini yitirmiş durumda. Modern araçlarda motorun en sağlıklı ısınma yöntemi rölantide beklemek yerine düşük devirde kontrollü bir şekilde yol almaktan geçiyor. Aracınızı çalıştırdıktan sonra dakikalarca beklediğinizde motor yağı ideal sıcaklığa çok geç ulaşıyor ve bu hantal süreçte metal parçalar arasındaki sürtünme en yüksek düzeyde kalarak aşınmayı hızlandırıyor.

RÖLANTİDE BEKLEMENİN GİZLİ MALİYETİ CEBİNİZİ YAKIYOR

Bir aracı rölantide çalıştırmak aslında sıfır kilometre hızla sadece yakıt tüketmek anlamına geliyor. Yapılan teknik araştırmalar, kışın gereksiz yere rölantide bekletilen bir aracın yakıt sarfiyatını ciddi oranlarda artırdığını kanıtlıyor. Üstelik bu durum sadece yakıt kaybıyla da sınırlı kalmıyor; bujilerde ve silindirlerde biriken kurumlar motorun nefes almasını zorlaştırırken, egzoz sisteminde oluşan yoğuşma ise içten içe bir paslanma sürecini başlatarak ileride karşınıza devasa onarım faturaları çıkarabiliyor.

SADECE YÜKSEK DEVİR VE ANİ HIZDAN KAÇININ

Sabahları hem zamanınızı hem de paranızı kurtaracak olan çözüm aslında oldukça basit bir zamanlamaya dayanıyor. Aracınızı çalıştırdıktan sonra yağın motorun en uç noktalarına ulaşması ve sistemin yağlanması için bir dakikadan az bir süre beklemeniz yeterli oluyor. Bu kısa bekleyişin hemen ardından vitese takıp yavaşça hareket etmek, motorun çok daha hızlı ve homojen bir şekilde ısınmasını sağlıyor.

Motor sıcaklık göstergesi ideal seviyeye gelene kadar geçen ilk birkaç dakikada yüksek devirlerden ve ani hızlanmalardan kaçındığınız takdirde, aracınızın mekanik sağlığını en üst seviyede korumuş oluyorsunuz.