"Best Heating" uzmanları tarafından yayınlanan rapora göre, radyatörlerin iç kısımlarında zamanla biriken toz, tüy ve kirler aslında görünmez bir yalıtım tabakası oluşmasına neden oluyor. Özellikle evcil hayvan besleyen evlerde bu birikinti, kedi ve köpek tüyleriyle birleşerek ısı geçişini engelleyen yoğun bir katmana dönüşüyor.

Bu olumsuz durum radyatörün ürettiği ısının odaya yayılmasını engelliyor. Sonuç ise daha fazla enerji harcanmasına rağmen bir türlü odalar ısınmıyor. Ve faturalar yüksek geliyor.

İKİ DAKİKALIK İŞLEMLE EVİNİZ HAMAM GİBİ OLACAK

Radyatörün içindeki o ulaşılması zor kanalları temizlemek için profesyonel ekipmanlara ihtiyacınız yok. Uzmanlar, radyatörün altına nemli bir bez, eski bir çarşaf ya da battaniye serilmesini öneriyor. Ve saç kurutma makinesini en yüksek hız ve sıcaklık ayarına getirin. Makinenin ucunu radyatörün arkasındaki ve kanalların içindeki boşluklara tutun. Güçlü hava akımı, yıllardır orada biriken toz ve tüyleri saniyeler içinde aşağıya püskürtecek ve uçuşan tozların etrafa dağılmasını engelleyecektir. Daha sonra yere düşen kirleri elektrik süpürgesiyle çekin.

VERİMLİLİK ARTTIKÇA FATURALAR DÜŞECEKTİR

Bu basit ve pratik işlem sayesinde radyatörünüzün üzerindeki "toz bariyeri" kalkıyor ve ısı doğrudan odaya akmaya başlıyor. Uzmanlar, bu yöntemin radyatörlerin çok daha kısa sürede evi ısıtmasını sağladığını, böylece kombinin daha az çalışarak ciddi bir enerji tasarrufu sunduğunu belirtiyor.