Askeri bölgeye inşa edilen Erzurum 2. OSB’de toprağa gömülü bulunan ve menşei belirlenemeyen top mermilerinin imhası bölgedeki okul ve fabrikalarda hasara neden oldu. 1. veya 2. Dünya Savaşı’ndan kaldıkları tahmin edilen top mermilerinin sayısı 800 olarak açıklanırken yatırımların zarar görmemesi için günde 3-4 patlatma yapılıyor. Kontrollü imha işlemleri zeminde kaymalara neden oluyor.

FABRİKA BAŞIMIZA YIKILIYOR



Bölgedeki yatırımcılardan Ahmet Akçin, “Fabrikamız, başımıza yıklıyor ve yetkililerin sesi çıkmıyor. Milyonlarca lira yatırım yaptım. Mayın ve dinamitleri patlattıkça fabrika zemini kayıyor. Makinalarımız çok hassas, zemin kaydıkça ürettiğimiz borular standartlara uymuyor. 18 bin metre boru testlerden geçmedi, çöp oldu. Açılışı yapılacak olan Kablo Fabrikası’nda da şimdiden sorunlar meydana geldi” dedi.



Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi “Top mermilerinin TSK’da kaydı yok. Patlama ihtimali yüksek olduğundan taşınamıyor. Fabrikaların zarar görmemesi için günde 3-4 adet patlatma yapılıyor” dedi.