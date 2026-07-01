Doğurganlık oranlarındaki düşüşle mücadele eden Fransa, aile politikalarında yeni bir dönemi başlattı. Çarşamba günü yürürlüğe giren düzenleme kapsamında ebeveynlere, mevcut doğum izinlerine ek olarak ortak kullanabilecekleri 1 ila 2 ay arasında değişen ücretli izin hakkı tanındı.

Yeni uygulama, hükümetin nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı hazırladığı kapsamlı demografik destek paketinin önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Düzenlemenin, çocuk sahibi olmayı planlayan ailelerin ekonomik yükünü hafifletmesi ve doğum oranlarını yeniden yükseltmesi hedefleniyor.

Fransa'da daha önce anneler ilk çocuk için yaklaşık dört ay ücretli doğum izni kullanabilirken, babalara ise doğum sonrası 28 günlük ücretli izin veriliyordu. Yeni sistemle birlikte ebeveynlerin çocuk bakım sürecine daha fazla ortak katılım sağlaması amaçlanıyor.

Uygulama, 1 Ocak 2026 ve sonrasında dünyaya gelen çocukların ailelerini kapsayacak. Düzenleme aynı zamanda evlat edinen ebeveynler için de geçerli olacak.

2. DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA İLK KEZ

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre ülke, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez 2024 yılında doğan bebek sayısının hayatını kaybedenlerin sayısının altında kaldığı bir dönem yaşadı. Bu tablo, ülkede demografik geleceğe ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Öte yandan bazı kadın hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, yeni uygulamanın toplumsal cinsiyet eşitliği açısından beklenen etkiyi yaratmayabileceğini savunarak düzenlemeye eleştirel yaklaşıyor.