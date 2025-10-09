Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine yönelik tartışmalarla ilgili, "Biz '2 formül, 5 formül' şeklinde hiçbir şey söylemedik. Biz sadece bir şeyi arzu ediyoruz, çocuklarımız dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha erken yaşlarda eğitim öğretim süreçlerini tamamlasınlar ve normal hayatın içerisine, toplumsal hayata dahil olsunlar." dedi.

KABİNE VE MECLİS'TE TARTIŞILACAK

Bu konuya yönelik önerilerinin olduğunu belirten Tekin, bunların Kabine Toplantısı'nda ve TBMM'de tartışılacağını söyledi.

"2 FORMÜL, 5 FORMÜL DEMEDİK"

Tekin, "Biz hiçbir yerde '2 formül var, 5 formül var, 3 formül var' böyle ifadeleri hiçbir yerde kullanmadık. Bu söylenenleri nereden üretiyorlar? Akşam bir yalan uyduruyorlar, sabah kendileri inanıyorlar. İnandıkları yalan üzerinden de yorum yapıyorlar. Sonra da ben 'abur cubur adam' dediğim zaman kızıyorlar. Yani gerçekten ne konuştuklarını anlamıyorum. Ya okuma yazmaları yok ya dinlemeye, anlamaya tahammülleri yok." ifadelerini kullandı.

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söylediğimiz şey şu, 'çocuklarımızın yükseköğretimle beraber hayata atılmaları için 25-26 yaş bandı çok geç, daha erken yaşlara çekebilir miyiz.' Buradaki mücadele, tartışmamız bu."