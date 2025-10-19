Sigara fiyatlarında artış dalgası sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PM, CB ve JTİ gruplarının ardından BAT grubuna ait sigaralara da yeni zam geldiğini duyurdu.

PM grubundaki fiyat artışları 16 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlamıştı. Bunu takip eden CB ve JTİ gruplarındaki zamlar ise 17 Ekim Cuma itibarıyla etiketlere yansıdı. Böylece neredeyse tüm sigara markalarında fiyatlar yeniden değişmiş oldu.

BAT GRUBUNA DA ZAM GELDİ

Zam furyası 19 Ekim itibarıyla BAT grubuna da yansıdı. . Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubuna gelen zammı paylaştı.

Yeni tarife ile birlikte grubun en ucuz sigarası 90 TL’ye, en pahalı ürünü ise 105 TL’ye yükseldi.

SON ZAMLARLA BİRLİKTE SİGARA FİYATLARI

Son düzenlemelerle birlikte Türkiye genelinde sigara fiyatları aşağıdaki şekilde güncellendi:

PM Grubu: En ucuz sigara 95 TL, en pahalı 105 TL

JTİ Grubu: En ucuz 90 TL, en pahalı 105 TL

CB Grubu: En ucuz 90 TL

IT Grubu: En ucuz 79 TL, en pahalı 93 TL

TT Grubu: En ucuz 82 TL, en pahalı 100 TL

BAT Grubu: En ucuz 90 TL, en pahalı 105 TL