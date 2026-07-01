Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz'da açıklayacak. Bu veriyle birlikte, yılın ilk 6 aylık dönemine ait enflasyon oranı ve maaşlara yansıtılacak zam farkı netlik kazanacak.

Kulis bilgilerine göre, ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon oranının en düşük emekli aylığına da yansıtılması planlanıyor. Maaş zamlarının kesinleşmesiyle birlikte, bankaların emekli müşterilerine sunduğu promosyon ödemelerinde de yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

BANKALARIN PROMOSYON KAMPANYALARINDA GÜNCELLEME BEKLENTİSİ

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, yüksek faiz ortamında likidite ve kaynak sağlamak isteyen bankalar, ocak ve temmuz gibi maaş zammı dönemlerini yakından takip ediyor.

Mevcut durumda bazı katılım bankalarının ek avantajlarla birlikte toplamda 40 bin TL’ye varan paketler sunduğunu ifade eden uzmanlar, yeni zam oranları sonrası bu tutarların yukarı yönlü güncellenmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu vurguluyor. Bu nedenle uzmanlar, emeklilerin temmuz ayındaki nihai zammı ve bankaların buna göre geliştireceği yeni kampanyaları beklemesinin kendi lehlerine olacağını ifade ediyor.

PROMOSYON SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, promosyon sözleşmesi imzalanırken sadece nakit tutara odaklanılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Banka tercihinde nakit ödemenin yanı sıra şu kriterlerin de değerlendirilmesi öneriliyor:

-Avantajlı faiz oranlarına sahip kredi imkânları,

-Alışverişlerde kullanılabilecek para puan ve bonuslar,

-EFT ve havale gibi işlemlerden ücret alınmaması,

-Hesap işletim ücreti muafiyeti ve diğer yan haklar.

3 YIL DOLMADAN BANKA DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Yasal düzenlemelere göre emekli promosyonları 3 yıllık dönem için peşin olarak ödeniyor. Ancak taahhüt süresi dolmayan emeklilerin de banka değiştirme hakkı bulunuyor. Emekliler, aldıkları promosyonun kalan süreye isabet eden kısmını iade ederek (kıstelyevm usulü) sözleşmelerini feshedebiliyor ve daha avantajlı bir bankaya geçiş yapabiliyor.

MAAŞ TAŞIMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Maaş taşıma işlemleri banka şubelerinden, ATM'lerden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ancak emekli maaşı üzerinde aktif bir kredi borcu (kredili mevduat hesabı dahil) bulunması banka değişikliğine engel teşkil ediyor. Kredi kartı borçları ise bu taşıma işlemine engel olmuyor.