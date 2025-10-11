Riga yönetimi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından yürürlüğe giren sıkı göç politikaları kapsamında uyum göstermeyen Rus vatandaşlarını sınır dışı etme kararı aldı.

Yeni düzenleme, Rus vatandaşlarının AB uzun süreli oturum izni için başvurmasını, en az A2 düzeyinde Letonca bildiklerini belgelemelerini ve 30 Haziran 2025’e kadar güvenlik soruşturmasından geçmelerini zorunlu kılıyor.

13 EKİM SON GÜN

Letonya İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 30 bin Rus vatandaşının bu düzenlemelerden etkilendiğini, büyük çoğunluğunun şartları yerine getirdiğini ancak 841 kişinin gerekli belgeleri teslim etmediğini açıkladı.

Bu kişilere 13 Ekim’e kadar ülkeyi gönüllü olarak terk etmeleri yönünde tebligat yapıldı. Ayrıca son bir yılda yaklaşık 2 bin 600 Rus vatandaşının kendi isteğiyle Letonya’dan ayrıldığı belirtildi.

MOSKOVA İLE GERİLİM YÜKSELİYOR

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, daha önce yaptığı açıklamada AB ülkelerine Rus vatandaşlarına vize verilmemesi çağrısında bulunmuştu.

Letonya parlamentosu da haziran ayında Rus ve Belarus vatandaşlarının ülke altyapısında çalışmasını ve emlak satın almasını yasaklayan yasayı kabul etmişti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ardından 2024’te göç yasasında değişikliğe giden Letonya, ülkede uzun süre kalmak isteyen Rus vatandaşları için şartları önemli ölçüde zorlaştırdı.

Yeni uygulama, Baltık ülkeleri içinde en katı göçmenlik düzenlemelerinden biri olarak değerlendiriliyor.