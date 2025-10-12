10 Ekim akşamı İstanbul’da evine dönerken ailesiyle son kez iletişim kuran Tosun’un, Esenyurt’ta yaşayan yakınlarının yanına giderken yolda saldırıya uğradığı belirlendi. Alınan bilgiye göre Tosun, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilip gasp edildi. Kafasına aldığı darbeler sonucu yol kenarında baygın halde bulundu.

ÜZERİNDE KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tosun’un üzerinde kimlik veya belge bulunmadığı için kaydı yapılmadı ve ailesine de uzun süre ulaşılamadı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Darp sonucu beyin kanaması geçiren Tosun’un bilincinin kapalı olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

HASTANE ÖNÜNDE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Belgesel çalışmalarıyla tanınan ve Bergama’dan Akbelen’e kadar birçok çevre direnişini belgeleyen Hakan Tosun için dayanışma çağrısı yapıldı. Tosun'a destek amacıyla, tedavisinin sürdüğü Çam Sakura Devlet Hastanesi’nin Acil Servis önünde bugün saat 14.00’te bir araya gelinmesi planlanıyor.