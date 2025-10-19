AKP iktidarında yoksulluk arttı. İktidarın “Oy deposu olarak gördüğü” ve yardımlarla ayakta duran vatandaşın sosyal yardımları da katlandı.

HANE YARDIMI DA ARTTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi 531 milyar 905 milyon lira oldu ve bunun 284 milyar 470 milyon lirası, “Yoksullara yardım ve sosyal yardımlaşma’’ için kullanılacak. 2027’de ise bu yardım dikkat çekici biçimde 2 mislin den fazla artacak ve 644 milyar 347 milyon lira olacak. 2027’de sosyal yardımlara ayrılan miktarın yüksek oranda arttırılması “Seçime hazırlık mı?’’ sorusunu gündeme getirdi. Erkene alınmadığı taktirde seçimler 2028 Mayıs ayında yapılacak.

Bakanlığın yoksul hanelere ödediği yardım tutarı ise bütçe verilerine göre; 2023’te hane başına aylık ortalama 2 bin 192 TL oldu. 2024‘te 3 bin 88 lira,

2025 yılında 4 bin 100 TL oldu. 2026 yılında bu tutar 5 bin 50, 2027’de 5 bin 900, 2028’de ise 6 bin 900 liraya çıkacak.

Türkiye’de yoksulluktan en fazla etkilenen kesimlerin başında çocuklar geliyor. Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan” ve ‘yaşamlarını en düşük sevi yede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin çocuklarına’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal ve ekonomik destekten (SED) yararlanan çocuk sayısı günden güne arttı. 2012’de 37 bin 295 olan sayı 195 bine yükseldi.

8 MİLYON KİŞİYE GSS YARDIMI

2025’te elektrik desteği alan hane sayısı 2 milyon 800 bin oldu. Kişi başına düşen gelir seviyesi çok düşük olanlar için bütçeden ödenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine ilişkin veriler de yoksulluğun boyutunu gözler önüne seriyor. 2020 yılında 7 milyon 810 bin 588 kişi GSS yardımı alırken, 2025’te 8 milyon 250 bin kişiye yükseldi.