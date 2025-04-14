Cem YILDIRIM

Dar, sabit gelirli, emekli ve asgari ücretlilerin AKP iktidarları dönemindeki borçlanma sürecine işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin borçlanmalarındaki artışa dikkat çekerek “Borçla yaşama zorunluluğa dönüştü” dedi. “2025 yılının şubat ayına gelindiğinde ise bireysel kredi kullanan kişi sayısı 42 milyona yükselirken, bu da her iki kişiden birinin bankalara borcu olduğunu gösteriyor” bilgisini veren Gürer, 2002-2019 yılları arasında bankalardan tüketici ve konut kredisi kullanan 55 yaş üstü kişi sayısının 1 milyon 785 bin 345 kişi arttığını kaydetti.

İHTİYAÇ İÇİN KREDİ

Gürer kullanılan kredi tutarı ise 39.5 milyar TL, dolar bazında ise 7.5 milyar dolar yükseldiğini belirterek, “Vatandaşların 2025 yılında bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu 4 trilyon 231 milyar lirayı buldu. Bankaların ve finans kuruluşlarının, tüketicilerden zamanında tahsil edemediği için icra takibine aldığı borç miktarı ise 148 milyar liraya ulaştı. İcra dairelerinde 23 milyon 130 bin derdest dosya var. Vatandaş, günlük ihtiyaçlarını bile krediyle karşılamak zorunda kalıyor” dedi.