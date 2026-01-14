İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf 23. Ceza Dairesi'nde görevli kadın hâkim Aslı Kahraman (45), istinaftaki odasında tartışma yaşadığı Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan (33) tarafından silahla vuruldu.



Kılıçarslan'ın makam odasında ateş ettiği Kahraman'ı kasığından yaraladığı, ikinci kez silahı ateşlemeye çalıştığı sırada odada bulunan çaycı Yakup Karadağ'ın savcıya engel olduğu öğrenildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İKİ YIL BOYUNCA MAĞDUR KADINLAR İÇİN ÇALIŞTI



Savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan'ın 2022-24 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı, aile içi kadın cinayetleri, istismar gibi birçok konuda mağdurların şikayetlerini aldığı ve iddianameler hazırladığı öğrenildi.



İKİ KORUMA POLİSİ ENGEL OLAMADI, ÇAYCI CİNAYETİ ÖNLEDİ



Savcı Kılıçarslan'ın daha önce Kartal'da aynı mahkemede hâkim Aslı Kahraman ile görev yaptığı ve bu sırada Kahraman'a takıntılı bir sevgi beslemeye başladığı öğrenildi. Bütün girişimlerine rağmen hâkim Kahraman'ın kendisini reddetmesi üzerine savcı Kılıçarslan ısrarlı tacizlerini sürdürürken, hâkim Kahraman savcıya karşı koruma başvurusu yaptı.



Başvurusu sonrası hâkim Kahraman'ı korumak için 2 polis memuru görevlendirilse de, makam odasında saldırıya uğrayan hâkimi ölümden olay sırasında odada bulunan çaycı Yakup Karadağ kurtardı.



Öte yandan cinayeti önleyen çaycı Karadağ'ın Maltepe açık ceza infaz kurumunda hükümlü olduğu ve hapis cezasını çekerken aynı zamanda adliyede çalıştığı öğrenildi.







