Cem YILDIRIM

İktidarın uzun süredir gündeminde tuttuğu Ta­mamlayıcı Emeklilik Sis­temi (TES) hedefi yeniden masaya sürüldü. Daha önce Orta Vadeli Program (OVP) ve Kalkınma Planı’nda da yer alan TES, Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 Yılı Programı’nda tekrar edildi. Oysa orta­da ne yeni bir düzenleme ne de kanu­ni bir adım var. “İkinci emekli maaşı” hayali satarak kamuoyundan destek beklenen TES’in, kıdem tazminatına tırpan olacağı belirtiliyor. Kıdem tazminatı son alınan ücret üzerinden hesaplanırken bu sistemin akıbeti belirsiz. Uzmanlar TES’in uygulanma­sı ile işçilerin güvencesi olan kıdem tazminatının ortadan kaldırılacağını, işçilerin hakkının gasp edileceğini yıllardır dile getiriyor.

ZORUNLU KESİNTİ YAPILACAK

Sosyal güvenlik sisteminin kamu kaynakları tarafından finanse edilmek istenmediğini ifade eden çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medyadan, henüz kanuni bir düzenleme olmadığına dikkat çekti. Çelik, “Sadece hükümetin böyle teh­likeli bir hedefi var. Bu hedef yıllardır var” dedi. TES kapsamında çalışan­ların maaşlarından yüzde 3 zorunlu kesinti yapılacak. Sistemin kullanıla­bilmesi için çalışanların en az 10 yıl sistemde kalması gerekecek. İşveren yüzde 1 oranında katkı payı verecek, devlet ise yüzde 30 destek sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre TES, 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek.

İktidar tarafından ‘’ 2. emekli maaşı’’ diye sunulan yeni sistem, SGK’dan bağımsız olacak. TES kapsamında emekli olan vatandaşlara, sisteme yatırdıkları primler esas alınarak maaş bağlanacak. Ancak bu gelir SGK tarafından ödenen emekli maaşından daha düşük olacak.

“Tasarruf değil soygunun yeni adı”

CHP Milletvekili Gülcan Kış, “İktidar emeklinin de çalışanın da cebine çöküyor. Emekliyi açlığa mahkum ediyor, çalışanı da soyacak bir sistem getirili­yor. Ülkeyi yönetmek yerine vatandaşın cebine çöküyorlar’’ dedi. Gülcan Kış, şunları söyle­di: “Üreten ekonomiden borçla dönen sisteme geldik. Asgari ücret 22 bin 104 TL, açlık sınırı 28 bin 412 TL, yoksulluk sınırı 92 bin 547 TL. Vatandaş zaten geçinemiyor. Şimdi de maaşın­dan yüzde 3 kesmek tasarruf değil, soygunun yeni adıdır.”