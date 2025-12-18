AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar’ın da çift maaşlı olduğu ve Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı olarak aylık ücret aldığı belirlendi. 229 bin 676 liralık milletvelkili maaşının yanı sıra Fiskobirlik’ten de ücret alan Bayraktar ‘’O göreve bileğimin hakkı ile geldim” dedi.

Bayraktar, Meclis’te “Fındık için 300 TL kötü bir fiyat değil” dedi ve tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Milletvekilimiz çifte maaşlı’’ dedi Bayraktar ise, “Oraya bileğimin hakkıyla seçilerek geldim. Hak etmeme rağmen Fiskobirlik’ten tam ücret de almıyorum’’ açıklaması yaptı.

KİME HİZMET EDİYOR?

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de “Bayraktar’ın amacı nedir? Kime hizmet ediyor? Nereden aldı talimatı? 400 TL’nin üzerine çıkması beklenen fiyatı kim aşağı çekmek istedi? Biz ömrümüzü fındık tarlalarında geçirdik, her daim üreticimizin yanında olduk. Siz vatanın satıldığı plazaları iyi bilirsiniz, biz plaza falan bilmeyiz, aziz milletimizden başka kimseden de talimat almayız” dedi.