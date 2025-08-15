Nutella ile yumurtayla yapılan bu kek hem zaman hem malzeme açısından büyük kolaylık sağlıyor. Tarif için sadece 4 yumurta ve nutella gerekli.

Yapılışı oldukça basit olan bu kek için 4 adet yumurtayı mikserle 5 ya 6 dakika çırpın. Daha sonra 300 gramlık Nutella'yı benmari usulü ya da mikrodalgada hafifçe ısıtarak çırpılmış yumurtalara yavaşça ekleyin. Karışımı yağlı kağıt serili kek kalıbına dökün ve önceden 175 derece ısıtılmış fırında 20 ya da 25 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI: YUMURTALARIN YETERİNCE KABARTILMASI

Kısa sürede hazırlanabilen bu tarifin en önemli püf noktası, yumurtaların yeterince kabartılması. Aksi takdirde kekin dokusunun istenildiği gibi olmaz. Tarif, özellikle yoğun iş temposu nedeniyle mutfakta uzun vakit geçiremeyenler ve tatlı krizine hızlı çözüm arayanlar için ideal bulunuyor.

Beslenme uzmanları, Nutella’nın yüksek şeker ve yağ içeriğine dikkat çekerek tarifi ölçülü tüketme konusunda uyarıda buldu. Fakat, lezzetiyle sınavı geçen bu kekin, mutfakta zaman kazandıran "en tatlı kısayollardan" biri olduğu biliniyor.