Faruk Fatih Özer, henüz 25 yaşındayken 2019 yılında 400 bin TL sermaye ile kripto para borsası Thodex’i kurdu. Kampanyalarla adını kısa sürede duyuran ve 400 bin kullanıcıya ulaşan Özer, Nisan 2021’de 2 milyar dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçtı. 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanan Özer, 20 Nisan 2023’te Türkiye’ye getirildi.



PARALARI MALTA'YA KAÇIRMIŞTI



2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Özer ve kardeşleri Güven ile Serap Özer hakkında, yargılama başlatıldı. Sanık Özer’in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği belirlendi. Bunların önemli bir kısmının ticari merkezi Malta’da bulunan “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı” nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği ortaya çıktı.

11 BİN YIL HAPİS CEZASI ALDI



7 Eylül 2023’te verilen kararda Özer’e ve kardeşlerine toplam 11 bin 196 yıl hapis ile 135 milyon lira adli para cezası verildi. Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tek kişilik hücrede kalan Özer’in dün sabah cesedi bulundu. Özer’in, önceki akşam saat 20.00’deki sayımdan sonra yatak çarşafını kullanarak lavabonun kapısına kendini astığı varsayımı üzerinde duruluyor.



TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ 9 AY SÜRMÜŞTÜ



2 milyar dolar değerindeki kripto varlıkla yurt dışına kaçan ve Arnavutluk’ta olduğu tespit edilen Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022’de Vlora kentinde yakalandı. Özer’in iadesi istenmiş, yerel mahkeme talebi reddetmişti.



Daha sonra Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Özer’in Türkiye’ye iadesini onaylamıştı. 20 Nisan 2023’te ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan’da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı’nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.



BEDAVA PORSCHE VAADİYLE KURULDU



Faruk Fatih Özer, yerli kripto para borsasını Koineks Teknoloji Anonim Şirketi ismiyle 2017’de kurdu.



- Kripto para alım-satımı sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle şirketin ismi piyasada kötü anılmaya başlandı ve Özer, bunun üzerine 2019’da Thodex’i kurdu.

- Şirketin tanıtımı bedava kripto para vaadi ve Porsche marka otomobil çekilişi ile duyuruldu.



- Türkiye’de kripto para borsaları ile ilgili yapılan yeni düzenlemenin ardından Özer’in sahibi olduğu Thodex uygulamasında aksaklıklar meydana geldi.



- İşlemler sırasında para transferlerinde yaşanan gecikmeler ve coin aktarmalarının başarısız olması kullanıcıların tepkisini çekti.



- 19 Nisan 2021’de ise uygulamada hiçbir işlem yapılmamaya başladı. Resmi siteden sistemlerin bakıma alındığı duyuruldu. Firmayla ilgili tartışmalar yaşanırken, Özer sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini kapattı.



- Bunun üzerine yatırımcılar ve borsa kullanıcıları suç duyurusunda bulunmaya başladı.



- Sitenin kapatılmasının ardından ilk etapta 572 kişi şikayetçi oldu.



- 20 Nisan’da ise İstanbul Havalimanı’ndan Arnavutluk’a kaçtı. Özer’in beraberinde 2 milyar dolar değerindeki kripto parayla Türkiye’den çıkış yaptığı ifade edildi.



- Söz konusu gelişmeler nedeniyle şirketin mağdur ettiği kişi sayısı 391 bin olarak kayıtlara geçti.



BİTCOİN ATM'Sİ KURMUŞTU



Özer'in şirketi, kuruluş zamanına göre; Türkiye’nin dördüncü kripto para borsasıydı. Türkiye’nin ilk Bitcoin ATM’sini kuran şirket, 2020’de ise Türkiye’den global pazara açılan ilk kripto para borsası olmuştu.



HÜCRE GİRİŞLERİNDE KAMERALAR BULUNUYOR



Bakanı Yılmaz Tunç, dün sabah saatlerinde Faruk Fatih Özer’in ölüm haberini aldıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Bakan Tunç şöyle konuştu: “Ceza Tevkifevleri Genel Müdürümüzle irtibata geçtik. Burada ilk bulgulara göre intihar şüphesinden bahsediliyor.



'SORUŞTURMA AÇILDI'



Cezaevlerimizin yönetimi, idaresi her türlü tedbirleri alıyor. İşlediği suç itibariyle tek kişilik odada kalıyor. Cezaevinde odaların girişlerinde kameralar mevcut. Herhangi bir şüpheli durum var mı, yok mu, tüm bunlar soruşturulacak.”