SAYIŞTAY’IN kamuda yaptığı denetimlere ilişkin raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderildi. Toplam 1098 sorun tespit edilen Kamu kurumları, şeffaflık ve performans yönünden sınıfta kaldı. 254 kamu idaresi de mali tablolarını açıklayamadı. Yapılan denetime göre 2024’te bir yıllık personel gideri 2.2 milyar TL, mal ve hizmet gideri 7.2 milyar TL olurken toplam harcama 12 milyar 603 milyon lira olarak gerçekleşti. 1.050 odalı Sarayın personel giderinin bir yılda yüzde 87.4, mal ve hizmet alımlarının ise yüzde 54 oranında arttığı belirlendi. Ahmet Necdet Sezer döneminde 1.216, Abdullah Gül döneminde ise 1.316 personelin görev yaptığı Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 2024 yılı itibarıyla bu sayı 2 bin 2 bin 538’e ulaşmıştı.

ŞİMŞEK DE BOL KESEDEN

Cumhurbaşkanlığı’nın 2023’te 9 milyar 565 milyon TL olan giderleri 2024’te yüzde 31 arttı. Aynı dönemde sarayın personel giderleri de bir önceki yıla göre 1 milyar 177 milyon TL’den yüzde 87.4 artarak 2 milyar 206 milyon TL’ye yükseldi. 4 milyar 517 milyon TL olan mal ve hizmet alımı da 4 milyar 517 milyon TL’den yüzde 60 artışla 7 milyar 229 milyon TL’ye, malzeme gideri ise 121 milyon 937 bin TL’den yüzde 13 artışla 138 milyon 405 bin TL’ye çıktı. Saray bu yılın ilk 8 ayında da 9 milyar 219 milyon TL harcadı. Harcama günlük 37.9 milyon, saatlik ise 1 milyon 580 bin TL oldu. Sürekli tasarruf genelgeleri yayınlayan Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bakanlığı da yılın ilk 8 ayında 4 milyar 298 milyon lira harcadı. Bu yılın ilk 8 aylık bütçe gerçekleşme oranlarına göre de Cumhurbaşkanlığı 9 milyar 219 milyon TL harcadı.

Saatte 72 asgari ücret

Saray günlük 37.9 milyon TL, saatlik ise 1 milyon 580 bin TL harcıyor. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ‘’Saray saatte 72 asgari ücreti harcarken, öğrencimize yemek yok, emekliye insanca yaşamak yok. Ama Saray’da şatafat çok, Millet aç, Saray tok’’ dedi ve şunları söyledi: Şimşek her gün vatandaşa ‘Sabredin, yakında düzelecek’ diyor, kendi bakanlığı 8 ayda milyarlar harcıyor. Kalan 4 ayda kalan para da yetmeyecek. Diyanet de vatandaşa sabır diyor, kendisi milyonluk araçlarla, şatafat içinde yaşıyor” diye konuştu.