CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Türkiye genelinde 2 milyon, İstanbul’da ise 600 bin olduğu belirtilen ‘kendiliğinden yıkılabilecek’ riskli bağımsız birimleri Meclis gündemine taşıdı.

YÜZDE 71 RİSK ALTINDA

Avşar, Çevre Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kamu kurumları dahil riskli ve çok riskli durumdaki toplam bağımsız birim sayısını ve bunların il ile bölge bazındaki dağılımının açıklanmasını talep etti.

Türkiye nüfusunun yüzde 71’inin deprem riski altındaki bölgelerde yaşadığını hatırlatan Avşar, ülkede 6 milyon bağımsız birimin risk altında olduğunu, 2 milyonunun ise acil dönüşüm beklediğini belirterek, “Bütçede dönüşüm ve afete ayrılan payın 5 katı faiz ödemelerine ayrıldı. Afet yönetiminin bütçe içindeki payı yüzde 2,9’dan 2,7’ye düştü” dedi.

Cem Avşar

BAKAN KURUM’A SORULAR

Avşar ayrıca, ‘kendiliğinden yıkılabilecek’ yapılar için acil eylem planı bulunup bulunmadığını, Marmara depremine yönelik tahliye, toplanma alanı, arama-kurtarma ve tatbikat hazırlıklarını da Bakan Kurum’a yöneltti. Kanal İstanbul projesinin deprem riskini artırdığına ilişkin bilirkişi raporunu hatırlatarak, proje hakkında yeniden değerlendirme yapılıp yapılmadığını sordu.