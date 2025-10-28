Adalet Bakanlığı, Erzurum Yedinci Noterliği için bir kez daha ilana çıktı. Yıllık yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ettiği tahmin edilen noterlik için talipli bulunamaması dikkat çekti. Bakanlığın beşinci kez Resmî Gazete’de yayımladığı ilana rağmen, bugüne kadar atama yapılamadı.

NTV'de yer alan haber göre, ilana göre, birinci sınıf noter statüsündeki Erzurum Yedinci Noterliği, 2024 yılı gayrisafi geliri 2 milyon lira olarak öngörülüyor. Noterliğe atanmak isteyenlerin elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile Adalet Bakanlığı başvuru ekranı üzerinden bir ay içerisinde talepte bulunmaları gerekiyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

İki defa yapılan ilana rağmen, atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda iki yıllık süre bir yıl olarak uygulanacak.

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor.

Atanmak isteyen noterler, başvurularını belirlenen süre içinde elektronik ortamda iletmek zorunda olacak. Başvuru yaptıktan sonra atanma isteğinden vazgeçmek isteyenlerin de yine aynı sistem üzerinden talepte bulunmaları gerekiyor.

NOTERLİK NEREDE AÇILACAK?

Erzurum Yedinci Noterliği; Adnan Menderes Caddesi ile Cahar Dudayev Caddesi’nin kesişim noktasından başlayarak E-80 Karayolu’na uzanan, caddeleri çevreleyen 100 metrelik alan içinde faaliyet gösterecek şekilde belirlendi.