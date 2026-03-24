Dünya Meteoroloji Örgütü’nün son verilerine göre, gezegenin iklim göstergeleri modern gözlem tarihinin en kritik seviyesine ulaştı. Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu son 2 milyon yılın rekorunu kırarken, 2011-2025 yılları arası insanlık tarihinin en sıcak 11 yılı olarak kayıtlara geçti.

OKYANUS ISINMASI KİTLESEL BOZULMALARA NEDEN OLUYOR

Güneşten gelen enerji ile uzaya yansıyan ısı arasındaki dengenin bozulması, yerkürede devasa bir enerji birikimine yol açıyor. Sera gazlarının (karbondioksit, metan ve azot oksit) ısıyı hapsetmesi sonucu oluşan bu enerjinin %91'inden fazlası okyanuslar tarafından emiliyor. Okyanusların her yıl soğurduğu ısı miktarı, insanlığın yıllık toplam enerji tüketiminin 18 katına ulaşmış durumda. Bu durum, okyanus yüzeyinin %90'ında sıcak dalgalarına ve deniz ekosistemlerinde kitlesel bozulmalara neden oluyor.

ŞİDDETLİ KASIRGALAR YAŞANABİLİR

Isınan atmosferin daha fazla nem ve enerji taşıması, doğa olaylarının karakterini değiştiriyor. Bilimsel modeller, normal şartlarda 8 bin yılda bir görülmesi beklenen 5. kategori şiddetindeki kasırgaların gerçekleşme ihtimalinin, iklim değişikliği nedeniyle dört kat arttığını gösteriyor. Artan bu enerji birikimi; ani selleri, şiddetli kuraklıkları ve orman yangınlarını daha sık ve yıkıcı hale getiriyor.

AVRUPA'NIN İÇ KESİMLERİNE YAYILMAYA BAŞLADI

Sıcaklık artışı sadece fiziksel çevreyi değil, biyolojik yaşam alanlarını da etkiliyor. Tropikal iklim kuşaklarına özgü olan ve hastalık taşıyan sivrisinek türleri, ısınan hava dalgalarıyla birlikte Avrupa'nın iç kesimlerine doğru yayılmaya başladı. Bu durum, daha önce nadir görülen deng ateşi gibi hastalıkların coğrafi dağılımını kuzeye doğru genişletiyor.

Küresel sıcaklıklar, sanayi öncesi dönem ortalamasını 1,43°C aşmış durumda. Karbondioksit seviyeleri modern insanlık tarihindeki en yüksek noktada. Buzulların erimesi ve suyun genleşmesiyle deniz seviyelerindeki yükselme ivme kazanıyor.