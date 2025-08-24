İstanbul'da bir zincir market 10’uncu mağazasını Beşiktaş Fulya'da açtı.
Açılışa özel ilk bin kişiye, kişi başı 1000 TL'lik hediye çeki dağıtıldı.
1 MİLYON LİRALIK ÇEK BİN KİŞİYE DAĞITILDI
Sosyal medyadan açıklanan kampanyayı duyan ve gece yarısından itibaren mağazanın önüne gelmeye başlayan vatandaşlar, sabaha karşı uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlara toplamda 1 Milyon TL değerinde hediye çeki verildi.
GECE 2'DE KUYRUĞA GİRDİ
İkitelli'den geldiğini söyleyen bir vatandaş, gece saat 02.00'den beri beklediğini; yağ, çay, tavuk, pirinç alacağını söyledi.
"MAKARNA ALACAĞIZ"
Parkta sırada bekleyen başka bir vatandaş ise, "çay alacağız, makarna alacağız, makarnamız bitmiş 1-2 tane makarna alacağız.
Kimisi ise 30 bin TL'lik oyun konsolunu kampanyayla 20 bin TL'ye almak için kuyruğa girdi.