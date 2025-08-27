UEFA Şampiyonlar Ligi’nde salı akşamı oynanan play-off rövanş maçları, Galatasaray’a önemli bir gelir kapısı açtı.

CELTIC’İN ELENMESİYLE EK GELİR

Kazakistan temsilcisi Kairat’ın, İskoç devi Celtic’i turnuvanın dışında bırakmasıyla sarı-kırmızılı kulübün kasasına 320 bin euro daha girdi.

KIZILYILDIZ ŞOKU VE İKİNCİ PAY

Gecenin sürprizlerinden biri de Kızılyıldız’ın, Kıbrıs ekibi Pafos karşısında havlu atması oldu. Bu sonuç Galatasaray’a bir 320 bin euro daha kazandırdı.

TOPLAM 640 BİN EURO KAZANÇ

Play-off turundaki bu iki kritik sonuç, Galatasaray’ın toplamda 640 bin euro ekstra gelir elde etmesini sağladı. Bunun nedeni, Kairat ve Pafos’un UEFA katsayılarının düşük olması. Bu tablo, diğer kulüplerin sıralamadaki konumunu değiştirerek Galatasaray’ın ödül dağılımından payını artırdı.

UEFA KATSAYI SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

UEFA’nın kulüpler için belirlediği katsayı sistemi, son beş yılda Avrupa kupalarında elde edilen sonuçlara dayanıyor. Kulüplerin kazandığı her galibiyet, beraberlik ve tur atlama bonusu bu katsayıya ekleniyor. Katsayı ne kadar yüksek olursa, kulüpler kura çekimlerinde daha avantajlı torbalara yerleşiyor ve UEFA gelir dağılımından daha fazla pay alıyor.

Düşük katsayıya sahip takımlar güçlü rakipleri elediğinde, bu durum otomatik olarak yüksek katsayılı kulüplere (örneğin Galatasaray gibi) ek gelir olarak yansıyor. Çünkü UEFA’nın dağıttığı havuz sistemi, kulüplerin sıralamasına göre yeniden düzenleniyor.